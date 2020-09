Amerikaner frikendes efter fire dødsdomme og 23 års fængsel

Statsanklageren i Mississippi har droppet alle anklager mod Curtis Flowers, der sad fængslet for drab.

Amerikanske anklagere har fredag droppet alle anklager mod en sort mand, der har siddet fængslet i mere end to årtier for drab.

Manden ved navn Curtis Flowers har afsonet 23 år i fængsel - mange af dem på dødsgangen - for et firedobbelt drab begået i delstaten Mississippi i 1996, da han var 26 år gammel. Han har igennem alle årene fastholdt sin uskyld.

Den i dag 50-årige Flowers er blevet stillet for retten seks gange og dømt til døden fire gange i forbindelse med sagen.

Anklageren ved alle seks retssager blev sidste år selv anklaget af den amerikanske højesteret for at prøve at forhindre sorte personer i at udgøre en del af juryen.

Han trak sig efterfølgende fra sagen.

Curtis Flowers blev i december sidste år frigivet mod kaution, selv om han stadig kunne risikere at skulle for retten igen. Men fredag droppede statsanklageren i Mississippi alle anklager mod ham.

- Jeg er endelig fri af den uretfærdighed, der efterlod mig låst inde i en bås i 23 år, siger Flowers i en udtalelse.

- Dagen, jeg har bedt for, er endelig kommet.

Curtis Flowers' sag blev kendt i den amerikanske offentlighed, efter at den blev omtalt i podcast-serien "In the Dark".

Hver dom og dødsstraf fra de tre første retssager blev omstødt af højesteretten i Mississippi på grund af tjenesteforseelse fra anklageren.

I de næste to retssager kunne juryen ikke blive enige om en dom.

Flowers blev i 2010 fundet skyldig en sidste gang og dømt til døden.

Men den dom blev i 2019 omstødt af den amerikanske højesteret.

Højesteretten forklarede beslutningen med, at anklageren i sagen havde arbejdet "hårdt og beslutsomt på at fjerne ethvert sort individ fra juryen".

Anklageren i sagen ved navn Doug Evans havde været en del af sagen fra begyndelsen.

Efter at han trak sig, blev sagen givet til anklager Lynn Fitch. Hun bad om at få sagen afvist efter at have gennemgået den på ny, hvilket en dommer var enig i.

/ritzau/AFP