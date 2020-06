Amerikaner idømt 16 års fængsel for spionage i Rusland

Paul Whelan, en tidligere amerikansk marineinfanterist, kalder retssag mod ham for "opdigtet bedrag".

En russisk domstol har mandag idømt en tidligere amerikansk marineinfanterist, Paul Whelan, 16 års fængsel for spionage. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Whelan kalder sagen for "opdigtet bedrag", og under retssagen holdt han et skilt med disse ord. Hans advokater vil appellere.

Byretten i Moskva har dømt Whelan skyldig i at have taget imod hemmeligt stemplede oplysninger.

Whelan har været alvorligt syg under forberedelserne til retssagen. USA's ambassadør i Rusland, John Sullivan, sagde i april, at Whelan havde en livstruende sygdom.

Sullivan siger, at dommen mandag vil skade relationerne mellem USA og Rusland.

Den 50-årige Paul Whelan, der både har amerikansk, britisk, canadisk og irsk pas, blev anholdt i Rusland på et hotel 28. december 2018 og sigtet for spionage. Han var i besiddelse af et USB-stik med klassificerede oplysninger.

Amerikanerens advokat siger, at Whelan havde taget imod USB-stikket i den tro, at det indeholdt almindelige billeder.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, mener, at Whelan ikke har fået en fair rettergang.

USA er "oprørt over beslutningen", som er taget efter en "hemmelig retssag med hemmelige beviser", udtaler Mike Pompeo i en erklæring, skriver Reuters.

Whelan har tidligere appelleret til præsident Donald Trump, britiske og irske ledere om at hjælpe ham.

- Denne sag er en absurd politisk kidnapning, har han sagt.

Den tidligere marineinfanterist har forklaret, at han var i Rusland for at deltage i en vens bryllup.

Kilder i det russiske udenrigsministerium siger mandag, at der mange gange er blevet foreslået en fangeudveksling med USA. Det skriver nyhedsbureauet RIA.

