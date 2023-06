Amerikaner står over for mulig dødsstraf for angreb på synagoge

Et nævningeting har fredag amerikansk tid fundet Robert Bowers skyldig i adskillige hadforbrydelser i forbindelse med drabet på 11 bedende i synagogen Tree of Life i Pittsburgh i 2018.

Det er det dødeligste antisemitiske angreb i USA's historie.

50-årige Bowers må nu afvente sin strafudmåling, der kan ende med at sende ham på dødsgangen.

Føderale anklagere havde tiltalt Bowers for 63 anklagepunkter, heriblandt 11 omhandlende hindring af retten til udøvelse af religionsfrihed resulterende i død.

Nævningetinget fandt ham skyldig i samtlige tilfælde.

På forhånd havde Bowers' forsvarsadvokater ikke bestridt, at han havde planlagt og udført angrebet.

I stedet har deres fokus været på at skåne ham for USA's hårdeste straf, dødsstraffen.

Behandlingen af strafudmålingen forventes at starte 26. juni.

Under retssagen, der begyndte 30. maj, blev en række af masseskyderiets overlevende indkaldt som vidner.

Samtidig blev der fremlagt beviser for Bowers' antisemitisme igennem flere opslag, han havde lavet på hjemmesider henvendt den yderste højrefløj, hvor han tordnede mod jødiske personer.

I en udtalelse takker Jeffrey Myers, synagogens rabbiner, der overlevede angrebet, Gud, anklagerne og politiet.

- I dag er jeg fokuseret på at være med min menighed og bede, synge og klappe i hyldest til Gud, som vi gør hver sabbat.

Sabbat er den ugentlige hviledag i jødedommen.

Under strafudmålingen forventes anklagerne at gå efter at bevise, at det var en skærpende omstændighed, at Bowers omhyggeligt planlagde angrebet og specifikt gik efter sårbare ofre.

De fleste af ofrene var ældre.

På den anden side har Bowers' forsvarsadvokater argumenteret for, at en dødsstraf ville være i strid med den amerikanske forfatning, fordi han lider af flere alvorlige psykiske sygdomme som blandt andet skizofreni.

