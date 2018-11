Amerikanere får sværere ved at købe e-cigaretter med smag

USA vil skærme unge ved at fjerne e-cigaretter med smag og mentolcigaretter fra almindelige butikker.

Amerikanere, der til dagligt ryger e-cigaretter med smag eller mentolcigaretter, vil snart få sig en slem overraskelse, når de går i kiosken for at hente tobak.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har torsdag offentliggjort sine planer om at forbyde salget af de to typer tobaksprodukter i almindelige butikker.

Styrelsen vil indføre begrænsningerne for at undgå, at unge mennesker bliver afhængige.

Kommissær for FDA Scott Gottlieb frygter, at de eksotiske smage i e-cigaretterne kan gøre unge afhængige af traditionelle nikotincigaretter.

- Vi vil ikke lade denne her gruppe af unge, en gruppe af fremtidige potentielle rygere og ofre for fremtidig sygdom og død, forsætte med at vokse.

- Jeg vil ikke lade en generation af børn blive afhængige af nikotin gennem e-cigaretter, siger Scott Gottlieb.

Gottlieb henviser til en amerikansk undersøgelse fra en myndighed under sundhedsstyrelsen. Den viser, at over tre millioner unge amerikanere bruger e-cigaretter.

Antallet af gymnasieelever, der bruger de elektroniske cigaretter, er steget med 78 procent det seneste år.

Størstedelen af de unge ryger e-cigaretterne med frugt- og sliksmag. Derfor vil Gottlieb gøre det sværere for de unge at købe produkterne online, mens han helt vil stoppe for salget i almindelige butikker.

Vil de ældre stadig have fat i e-cigaretterne med frugtsmag, må de i fremtiden i butikker, der kun sælger til kunder over en vis alder.

Gottlieb vil også fjerne mentolcigaretter fra butikkerne.

- Jeg er dybt bekymret over tilgængeligheden af cigaretter med mentolsmag. Jeg tror, at de her mentolprodukter er en af de mest almindelige og skadelige måder, som sætter gang i unges cigaretforbrug, siger han.

Flere selskaber, der producerer cigaretterne, er allerede begyndt at trække produkterne tilbage.

Selskabet Juul, der producerer e-cigaretter, har indstillet salget i butikker og fjernet sin markedsføring på de sociale medier.

Selskabet skriver i en pressemeddelelse, at e-cigaretter med smag af frugt nu kun kan købes på Juuls hjemmeside.

