Amerikanere frigivet efter to måneder som gidsler i Haiti

En gruppe kristne missionærer og deres familiemedlemmer, der blev bortført i Haiti i oktober, er blevet frigivet.

Det bekræfter en talsmand for haitiansk politi, Garry Desrosiers, torsdag over for nyhedsbureauet Reuters.

Det var Christian Aid Ministries, der havde udsendt de i alt 16 amerikanere og en canadier til Haiti.

Organisationen bekræfter over for Reuters, at de sidste 12 af de i alt 17 gidsler nu er frigivet.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 17 mennesker - hvoraf fem er børn - havde været på besøg på et børnehjem, som Christian Aid Ministries driver i Haiti, da de blev taget til fange. Det skete i oktober.

I november blev et amerikansk ægtepar frigivet af helbredsårsager. Der blev ikke betalt løsesum for dem, oplyste Christian Aid Ministries på det tidspunkt.

Tidligere i december fik yderligere tre gidsler lov at gå. Dermed var der 12 tilbage.

Banden 400 Mawozo står bag massebortførelsen. Den er kendt for at tage gidsler og kræve løsepenge. Banden har tidligere bortført medlemmer af religiøse organisationer.

Politiets talsmand oplyser til nyhedsbureauet AFP, at der i flere uger er blevet forhandlet om frigivelsen af de sidste 12 gidsler. Han vil ikke umiddelbart oplyse yderligere.

Det er dermed ikke klart, om der er blevet betalt løsesum for dem.

Der er heller ikke oplysninger om deres tilstand efter to måneders fangenskab.

De i alt 17 mennesker med tilknytning til Christian Aid Ministries er den gruppe, der har været holdt fanget længst tid af 400 Mawozo.

/ritzau/