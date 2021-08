Amerikanere kan mangle strøm i flere uger efter orkan

Den voldsomme og farlige orkan Ida, der søndag er gået i land i New Orleans, USA, kan medføre enorme ødelæggelser.

Det siger USA's præsident, Joe Biden. Han er søndag blevet orienteret om situationen af landets nationale katastrofeberedskab (Fema).

Over 122.000 huse og butikker i New Orleans har søndag aften mistet strømmen ifølge tjenesten PowerOutages.

Ifølge Biden kan nogle områder ende med at skulle vente flere uger på at få strømmen tilbage.

Orkanen Ida gik i land søndag klokken 11.55 lokal tid ved en havn omkring 160 kilometer syd for New Orleans.

Den ventes tidligt mandag lokal tid at bevæge sig mod nordøst og ind over land.

Orkanen rammer, 16 år efter at orkanen Katrina i 2005 ramte Louisiana og byen New Orleans. Dengang omkom over 1800 mennesker.

/ritzau/Reuters