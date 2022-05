Amerikanere ønsker strammere våbenlov - men tvivler på det sker

De fleste amerikanere bakker op om strammere våbenlove i landet. Men samtidig tvivler mange på, at myndighederne vil gribe ind over for en bølge af masseskyderier i USA.

Det viser en måling fra Reuters/Ipos onsdag.

Målingen er blevet gennemført, dagen efter at en ung mand fra Texas skød og dræbte 19 elever og to lærere på en skole. Tragedien fandt sted, mindre end to uger efter at en mand skød og dræbte ti i et supermarked i Buffalo.

Omkring 84 procent af de adspurgte siger, at de støtter baggrundstjek forud for al salg af skydevåben, mens 70 procent støtter en såkaldt "red flag"-lov.

Loven vil tillade myndighederne at konfiskere våben fra personer, der anses for at være en trussel mod den offentlige sikkerhed.

Desuden bakker 72 procent af de adspurgte op om at hæve aldersgrænsen for salg af våben fra 18 til 21 år.

Både republikanske og demokratiske vælgere støtter i høj grad en strammere våbenlov.

Den seneste måling er stort set nået frem til de samme resultater som tidligere undersøgelser.

Men trods et bredt ønske om strammere våbenlove tvivler de fleste af de adspurgte på, at Kongressen i USA kommer til at handle på det.

Blot 35 procent af de adspurgte har tiltro til, at USA's politikere vil stramme våbenlovgivningen i år, mens 49 procent svarer, at de ikke tror på det.

Amerikanske lovgivere har gentagne gange undladt at stramme våbenlovgivningen efter lignende massakrer gennem det seneste årti.

Omkring 65 procent i undersøgelsen svarer, at de mener, at USA har så mange masseskyderier på grund af den nemme adgang til skydevåben.

Efter tirsdagens skoleskyderi har USA's præsident, Joe Biden, opfordret til en strammere våbenlovgivning, og demokraten og flertalslederen Chuck Schumer har iværksat to lovforslag om baggrundstjek af våbenkøb.

Debatten om våbenlovgivningen i USA kan tage yderligere fart, når Det Nationale Riffelforbund (NRA) holder dets årlige kongres torsdag.

/ritzau/Reuters