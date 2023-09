Amerikanerne er delte over kongresundersøgelse af Joe Biden

Cirka to ud af fem amerikanere er enige i, at landets Kongres skal undersøge, om Joe Biden har løjet om, hvor meget han har vidst om sin søn Hunter Bidens forretningsaktiviteter i udlandet.

Det viser en rundspørge, som er foretaget af nyhedsbureauet Reuters og analyseinstituttet Ipsos.

Godt en tredjedel er imod en kongresundersøgelse, mens lidt under en fjerdedel svarer, at de ikke er helt sikre.

I alt 4413 amerikanere er mellem den 8. og 14. september blevet spurgt, om de mener, at Kongressen bør iværksætte en undersøgelse af sagen om Joe Biden.

Det hører derfor med til historien, at en del af de adspurgte er blevet spurgt, før formanden for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, tirsdag gik på talerstolen og sagde, at man havde besluttet at iværksætte en efterforskning.

