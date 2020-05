Amerikanerne må vente med at rejse ind i nabolande

USA forlænger forbud for almindelige rejsende mod at krydse grænserne til Canada og Mexico med endnu en måned.

Den amerikanske regering har tirsdag forlænget et forbud for alle ikke–nødvendige rejser over grænserne til Mexico og Canada.

Det sker som led i at få virusudbruddet under kontrol.

Forbuddet, der trådte i kraft den 21. marts og skulle ophøre onsdag, er indtil videre forlænget til 22. juni.

– Ikke–nødvendige rejser vil ikke blive tilladt, før denne regering er overbevist om, at det er sikkert, siger Chad Wolf, der er midlertidig leder af USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed.

Tidligere har Canadas premierminister, Justin Trudeau, meddelt, at den 8900 kilometer lange grænse mellem de to lande vil forblive lukket frem til den 21. juni for rejsende.

Under hele nedlukningen har det stadig været muligt at transportere varer på tværs af grænsen mellem USA og Canada. Det samme gælder for grænsen mellem USA og Mexico.

/ritzau/AFP