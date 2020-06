Amerikansk ambassade fjerner Black Lives Matter-banner

Støttebanner til kamp mod racemæssige uretfærdigheder blev fjernet fra ambassade for at undgå misforståelser.

Den amerikanske ambassade i Sydkoreas hovedstad, Seoul, har mandag fjernet et "Black Lives Matter"-banner.

Det sker, efter at markeringen tilsyneladende har været på kant med Trump-administrationens kurs.

Ansatte havde ladet et banner hænge fra ambassadebygningen, hvorpå der stod "Black Lives Matter", i solidaritet med den globale bevægelse, som har vokset sig større og større i kølvandet på George Floyds død under en anholdelse 25. maj.

Her pressede en betjent sit knæ mod Floyds død i næsten ni minutter.

På Facebook skrev ambassaden lørdag, at banneret "viser vores støtte til kampen mod racemæssige uretfærdigheder og brutalitet i politiet, mens vi stræber efter at blive et mere inkluderende og retfærdigt samfund".

Da banneret blev hængt op, valgte den amerikanske ambassadør i Sydkorea, Harry Harris, at citere den afdøde præsident John F. Kennedy for, at vi "får vores styrke fra diversitet".

Men Harris, en tidligere kommanderende i militæret, omgjorde hurtigt sin beslutning.

Banneret blev fjernet med begrundelsen, at man ville "undgå den misforståelse, at amerikanske skatteyderes penge blev brugt til at støtte sådanne organisationer", siger en talsmand fra ambassaden.

Det amerikanske medie CNN mener på baggrund af en anonym kilde at vide, at banneret blev taget ned efter ordre fra det amerikanske udenrigsministerium.

USA's præsident, Donald Trump, og udenrigsminister Mike Pompeo har begge fordømt politiets handlinger i forbindelse med Floyds død.

Ambassaden fjernede natten til mandag lokal tid også et regnbueflag, blot timer før at USA's højesteret traf en principiel afgørelse, som fastslår, at en føderal lov, som forbyder diskrimination på arbejdspladsen, også gælder, når det angår homoseksuelle og transkønnede ansatte.

Pompeo indskrænkede sidste år amerikanske ambassaders brug af regnbueflag under Pride-måneden i juni, hvor LGBTQ-bevægelsen for lighed fejres.

Her beordrede han, at kun det amerikanske flag måtte hænge fra flagstænger på ambassaderne. Regnbueflaget i Seoul hang fra facaden nær "Black Lives Matter"-banneret, ikke på selve flagstangen.

Pompeo meldte sidste år, at han definerer ægteskabet som værende mellem en mand og en kvinde.

/ritzau/AFP