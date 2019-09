Amerikansk base afværger angreb fra militant gruppe i Somalia

Gruppen al-Shabaab hævder at have dræbt adskillige i angreb. Det afviser USA, der kalder angrebet mislykket.

Den islamistiske militante gruppe al-Shabaab har mandag taget skylden for et angreb mod en amerikansk base i Somalia.

Et angreb, som basen havde set komme og "ganske enkelt afværgede".

I en udtalelse lyder det ellers fra den militante gruppe, at der var tale om en vellykket aktion udført af "elitesoldater".

- I de tidlige timer mandag morgen udførte elitesoldater et modigt angreb mod den amerikanske militærbase.

- Efter at være trængt igennem til den heftigt beskyttede base stormede hellige krigere det militære kompleks og kastede sig ud i en voldsom ildkamp med modstanderen, lyder det fra al-Shabaab.

Gruppen hævder, at den nåede at dræbe adskillige i angrebet.

Men det afviser både den amerikanske mission og en somalisk militærleder.

- Vi havde allerede information om angrebsmændene, og vi afværgede dem ganske enkelt, før de nåede frem til vores forsvarsværk.

- Der var ingen omkomne blandt vores soldater eller blandt de amerikanske soldater på basen, siger militærlederen, der ønsker at være anonym.

Det var basen ved Baledogle - cirka 110 kilometer nordvest for hovedstaden Mogadishu - der mandag var mål for angrebet. Al-Shabaabs krigere gik angiveligt både til angreb med sprængstof og skydevåben.

- I sidste ende lykkedes det for sikkerhedsstyrker at stoppe det her mislykkede angreb takket være deres årvågenhed og deres hurtige reaktion, lyder det fra den amerikanske mission i en udtalelse.

USA's militær oplyser desuden i en udtalelse, at ti militante angrebsmænd blev dræbt under mandagens angreb. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Som reaktion på angrebet og i selvforsvar udførte USA's styrker i Afrika to luftangreb og brugte mindre våben mod al-Shabaab-terrorister, lyder det.

Der var mandag også yderligere meldinger om angreb fra al-Shabaab.

En konvoj med EU-rådgivere blev således angrebet ved Mogadishu.

- En bilbombe var målrettet militære EU-rådgivere ved en industrivej. Et køretøj fyldt med sprængstoffer kørte ind i et af køretøjerne i konvojen, siger Omar Abikar, en somalisk sikkerhedsofficer.

Der er ingen meldinger om dræbte i det angreb.

/ritzau/AFP