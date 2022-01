To droner, hvoraf den ene havde teksten "Soleimanis hævn" på vingen, er skudt ned ved base med amerikanere.

Amerikansk base afværger angreb på årsdag for Soleimani-drab

To væbnede droner er mandag blevet skudt ned i Irak, mens de havde kurs mod en militærbase, der huser amerikanske soldater.

Det oplyser en talsmand for USA's internationale militærkoalition.

De to droner var på vej mod militærbasen, der ligger i nærheden af den internationale lufthavn i Iraks hovedstad, Bagdad.

Basens forsvarssystem nåede dog at reagere og skød begge droner ned. Ingen er kommet til skade, lyder det fra koalitionen.

Angrebet falder på årsdagen for USA's drab på den iranske militærleder Qassem Soleimani. Han blev dræbt nær Bagdads lufthavn for to år siden - 3. januar 2020 - på ordre fra daværende præsident Donald Trump.

Noget kan tyde på, at mandagens angreb skulle gengælde det drab.

I hvert fald stod der "Soleimanis hævn" på en af de to droners ene vinge. Det viser videooptagelser fra den USA-ledede koalition.

- Det her var et farligt angreb på en civil lufthavn, lyder det fra koalitionen.

Ingen har mandag formiddag dansk tid taget skylden for angrebet.

Hundredvis af tilhængere af iranske militsgrupper var søndag samlet i Bagdad for at markere årsdagen for Soleimanis død. De kunne samtidig høres synge smædesange mod USA, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forholdet mellem Iran og USA er løbende blevet forværret de seneste år.

Spændingerne tog til i 2018, hvor USA trak sig fra en stor atomaftale med Iran fra 2015 og i stedet genindførte sanktioner mod landet.

Fjendskabet kulminerede med amerikanernes drab på Soleimani i 2020. Den højtstående militærleder var en af de mest magtfulde mænd i Iran.

Iran svarede dengang igen ved at affyre adskillige ballistiske missiler mod luftbasen Ain Al-Asad i det vestlige Irak. Også en luftbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af landet blev beskudt af iranerne.

/ritzau/Reuters