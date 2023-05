Amerikansk betjent er tiltalt for at hjælpe Proud Boys-leder

En leder af en efterretningsafdeling hos politiet i Washington D.C. i USA er blevet tiltalt for angiveligt at have advaret en leder af den højreorienterede gruppe Proud Boys om en arrestordre mod ham.

Det viser en tiltale, der er offentliggjort fredag.

Betjenten skulle også have lækket andet information fra myndighederne.

Politikommissær i Washington D.C. Shane Lamond gav Proud Boys-leder Enrique Tarrio fortrolig information om efterforskningen af en afbrænding af et flag med teksten "Black Lives Matter", der var blevet stjålet foran en kirke i Washington D.C.

Lamond skal også have fortalt Tarrio, at han ville blive anholdt i sagen.

Det mener det amerikanske justitsministerium.

Proud Boys beskrives som en milits, der politisk hører til på den yderste højrefløj.

Justitsministeriet mener også, at Lamond har givet falske og vildledende udtalelser til føderale agenter om sin kommunikation med Tarrio.

Lamond blev anholdt og sigtet af en føderal storjury fredag. Tiltalen indeholder ét tilfælde af hindring af rettens arbejde og tre tilfælde af falske udtalelser.

Han kan få op til 30 års fængsel for de forbrydelser.

Politiet siger, at Lamond, der har været i politiet i 24 år, blev sendt på orlov i februar 2022, da sagen begyndte at blive efterforsket.

Lamonds advokat, Mark Schamel, siger i en udtalelse, at Lamonds job "krævede kontakt med ekstremistiske grupper, der søgte at underminere vores demokrati 6. januar, men han har aldrig støttet deres synspunkter".

Advokaten mener, at bevismaterialet i en retssag vil vise, at anklagerne er uretfærdige.

Ifølge anklagen havde Lamond og Tarrio været i regelmæssig kontakt siden 2019. Anklagerne har fremlagt kommunikation mellem de to - herunder en udveksling af beskeder efter præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden vandt over tidligere præsident Donald Trump.

Lamond skrev "Hej bror. Triste, triste nyheder i dag. Planlægger I noget i dag".

Tarrio svarede med et ja.

Tarrio har erklæret sig skyldig i anklagerne i sagen om Black Lives Matter-flaget i 2021 og fik måneders fængsel.

Et nævningeting i en anden sag har i denne måned dømt Tarrio og andre medlemmer af Proud Boys for konspiration til oprør i forbindelse med stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

/ritzau/Reuters