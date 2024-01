Amerikansk delegation besøger Taiwan kort efter valg

En amerikansk delegation med blandt andet tidligere viceudenrigsminister James Steinberg og national sikkerhedsrådgiver Stephen J. Hadley vil mandag ankomme til hovedstaden i Taiwan.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP på baggrund af en udmelding fra Det Amerikanske Institut i Taiwan, der de facto fungerer som amerikansk ambassade.

Ifølge nyhedsbureauerne vil delegationen besøge landet for at "vise støtte for Taiwans fortsatte velstand og vækst".

Delegationen vil mødes med "en række ledende politiske figurer" og ønske dem tillykke med det valg, Taiwan netop har overstået, lyder det.

Søndag bad Taiwan Kina om at "se realiteterne i øjnene" og respektere resultatet af lørdagens valg, hvor Det Demokratisk Progressive Parti (DPP) sejrede med præsidentkandidat Lai Ching-te i spidsen.

Lai Ching-te var før lørdagens valg vicepræsident. I en sejrstale lovede han et nyt kapitel uden pres og trusler fra Kina.

Hos det kinesiske styre i Beijing er der tilsyneladende ingen tvivl om, hvem der har den overordnede magt over østaten Taiwan,

- Taiwan er Kinas Taiwan, lød det i en udtalelse fra den kinesiske regering lørdag.

Samtidig siger Kina, at landet vil modarbejde alle forsøg på at gøre Taiwan uafhængigt. Også udenlandsk indblanding i de taiwanske forhold vil blive modarbejdet af det kinesiske styre.

Øen Taiwan og Kina har en lang historie med uenighed om, hvad Kina er, hvad det omfatter, og hvem der skal bestemme i Taiwan.

Den gamle strid er stadig højaktuel, og Kina holder sig ikke tilbage med at sende flådefartøjer og fly tæt på Taiwan for at vise sit højrøde flag med de gule stjerner.

I 2022 besøgte flere amerikanske politikere Taiwan - blandt andet Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus - hvilket fik Kina til blandt andet at blokere Taiwan.

Kun 14 lande anerkender Taiwan som selvstændigt. Hverken Danmark eller USA er blandt dem. USA er ellers Taiwans vigtigste udenlandske støtte og leverandør af militært udstyr.

Lørdag gentog USA's præsident, Joe Biden, amerikanernes standpunkt.

- Vi støtter ikke uafhængighed, siger han, da han af journalister bliver bedt om at kommentere valget i Taiwan, lød det fra præsidenten.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, fastslog dog i en udtalelse, at USA fortsat vil samarbejde med Taiwan og pleje de to landes uofficielle forhold.

Søndag morgen har Kinas udenrigsministerium reageret på Blinkens udtalelse ved at sige, at den "overtræder USA's løfte om, at det kun vil have kulturelle, økonomiske og ikke-officielle bånd med Taiwan".

