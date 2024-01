Amerikansk delegation skal hjælpe Ecuador med bandeproblem

USA sender embedsmænd fra politiet til Ecuador for at hjælpe med kriminalefterforskning, efter at narkobander har startet en bølge af vold i det sydamerikanske land.

Det har USA's udenrigsministerium oplyst ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ud over det sender USA også højtstående embedsmænd fra landets udenrigsministerium og militær til Ecuador.

Det drejer sig ifølge AFP blandt andet om general Laura Richardson, som er chef for USA's sydlige kommandoenhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Denne kommando er ansvarlig for sikkerhedssamarbejder og -operationer i Syd- og Mellemamerika.

I de kommende uger skal hun og rækken af amerikanske embedsmænd "sammen med kollegerne i Ecuador udforske, på hvilke måder vi kan samarbejde mere effektivt for at konfrontere den trussel, som kommer fra transnationale kriminelle organisationer," udtaler udenrigsministeriet.

Blandt andet vil USA i højere grad dele sine efterretninger med Ecuador, herunder inden for cyberaktivitet. De vil også se på, om man på nye måder kan holde de kriminelle ansvarlige for deres handlinger.

Det siger talsperson for udenrigsministeriet, Matthew Miller.

Ifølge ham er niveauet af vold i Ecuador "frastødende".

Dertil vil amerikanske embedsmænd også indgå i en dialog om, hvordan man kan reformere Ecuadors fængsler. Landets fængsler bliver nemlig i stigende grad styret af de indsatte, der tilhører organiserede kriminelle grupper, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ecuadors præsident, Daniel Noboa, har erklæret "krig" mod 22 bander i landet.

Tidligere på ugen blev der erklæret undtagelsestilstand i Ecuador som følge af narkobaronen Jose Adolfo Macias' flugt fra fængslet.

Noboa har i kølvandet på fangeflugten annonceret, at soldater sættes ind i Ecuadors gader og fængsler i foreløbig 60 dage.

Ecuador har trods sin placering mellem kokaineksportørerne Colombia og Peru længe været et relativt fredeligt land.

I løbet af de seneste år er volden dog blusset op på baggrund af kampe mellem mexicanske og colombianske karteller.