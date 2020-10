Amerikansk delstat får lov at forlænge fristen for brevstemmer

Republikanerne er imod at forlænge frist for brevstemmer, som demokratiske vælgere oftere benytter sig af.

USA's højesteret giver delstaten Pennsylvania medhold i at forlænge fristen for optællingen af brevstemmer til det kommende præsidentvalg.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Med stemmerne fire mod fire i højesteretten forbliver det en mulighed for Pennsylvania at tælle og modtage brevstemmer frem til 6. november - tre dage efter valget - selv om stemmesedlerne ikke er tydeligt stemplet.

Det sker på trods af, at præsident Donald Trumps parti, Republikanerne, har krævet, at forlængelsen bliver droppet.

Republikanerne hævder, at det er i strid med føderale regler for gennemførelsen af et valg, og at det er op til de valgte repræsentanter og ikke retten at afgøre.

Det var Det Demokratiske Parti i Pennsylvania, der ansøgte om at forlænge fristen for at tælle brevstemmerne. Den oprindelige frist var på valgdagen 3. november.

Årsagen er ifølge AP, at næsten tre gange så mange demokratiske vælgere i delstaten har givet udtryk for, at de vil brevstemme, sammenlignet med de republikanske vælgere.

Sammen med Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada og en række andre delstater bliver Pennsylvania sandsynligvis afgørende for valget, da det er en såkaldt svingstat, hvor resultatet ikke er givet på forhånd.

Siden det amerikanske præsidentvalg i 1996 er andelen af brevstemmer ved præsidentvalgene kun blevet større. I 1996 stemte 7,8 procent af det amerikanske vælgerkorps via brev.

Ved det seneste præsidentvalg i 2016 stemte 20,9 procent af vælgerkorpset via brev.

