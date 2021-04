Amerikansk drabsmands familie undskylder for massakre

Familien til Brandon Hole, som torsdag dræbte otte mennesker i Indianapolis, undskylder til de efterladte.

Familien til en amerikansk teenager, som torsdag skød og dræbte otte mennesker ved et FedEx-anlæg i den amerikanske by Indianapolis i delstaten Indiana, undskylder for den meningsløse massakre.

- Vi er knuste over de tabte liv, som skyldes Brandons handlinger. Gennem familiens kærlighed forsøgte vi at give ham den hjælp, han havde brug for, siger familien til den lokale tv-station Wish ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Vi undskylder oprigtigt og inderligt til ofrene for denne meningsløse tragedie, lyder det videre.

- Vi er så kede af den sorg og smerte, som ofrenes familier og hele lokalsamfundet i Indianapolis føler.

19-årige Brandon Hole åbnede sent torsdag aften lokal tid ild ved et anlæg, der tilhører fragt- og logistikfirmaet FedEx.

Her skød og dræbte han fire personer udenfor, før han gik indenfor og dræbte fire andre. Derudover sårede han syv.

Brandon Hole tog efterfølgende livet af sig selv.

Ifølge det føderale forbundspoliti, FBI, havde teenageren en historik med psykisk lidelse, der blandt andet førte til, at han på et tidspunkt sidste år blev tilbageholdt af politiet.

Vidner har ifølge nyhedsbureauet Reuters beskrevet angrebet som kaotisk, da Brandon Hole åbnede ild med en riffel på parkeringspladsen, før han gik ind på anlægget og fortsatte med at skyde.

Hans motiv er ukendt.

Torsdagens skyderi er det seneste i en lang række af masseskyderier i USA, som igen har sat spørgsmålet om landets våbenlovgivning på den politiske dagsorden.

Præsident Joe Biden gentog fredag, at den omfattende vold med brug af skydevåben i USA er en "national skændsel".

I samme ombæring opfordrede han Kongressen til at forbyde "militærlignende angrebsvåben".

/ritzau/