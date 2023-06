Amerikansk ekssoldat anholdt og sigtet som narkobaron i Moskva

En amerikansk statsborger, som er musiker og tidligere faldskærmssoldat, er blevet tilbageholdt i Rusland og sigtet for at stå bag et netværk af narkosmuglere.

Det oplyser en domstol i Moskva ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- 10. juni 2023 tog Moskvas distriktsret i Khamovniki affære ved at tilbageholde en amerikansk statsborger, lyder det i en officiel udtalelse fra distriktsretten på beskedtjenesten Telegram.

- Den tidligere faldskærmssoldat og musiker, som står anklaget for at lede et smuglernetværk, der involverer unge mennesker, vil forblive tilbageholdt frem til 6. august 2023.

Det har ikke umiddelbart være muligt at verificere meldingerne fra distriktsdomstolen i Khamovniki.

Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau Interfax kan vedkommende risikere op til 12 års fængsel, hvis vedkommende bliver kendt skyldig.

Det amerikanske udenrigsministerium skriver i en e-mail til det amerikanske nyhedsbureau AP, at det er bekendt med historien om, at en amerikaner skulle være blevet anholdt i Moskva for nylig.

Ministeriet skriver, at det "søger konsulær adgang så hurtigt som muligt og arbejder med give passende konsulær hjælp", når amerikanske statsborgere bliver tilbageholdt i udlandet.

Narkotikaforbrydelser i Rusland kan give lange straffe.

Den kvindelige amerikanske basketballspiller, Brittney Griner, blev i februar sidste år anholdt i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere invaderede Rusland nabolandet Ukraine og skabte krise i forholdet til USA og den vestlige verden. I august blev hun dømt til ni år bag tremmer, og USA har ihærdigt forsøgt at få hende hjem til USA. Det lykkedes i december.

/ritzau/