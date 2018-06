Amerikansk forskning: Luftforurening fører til diabetes

Ifølge et nyt amerikansk forskningsstudium medvirker luftforurening til hvert syvende tilfælde af diabetes.

Diabetes bliver normalt forbundet med en usund og inaktiv livsstil.

Men ifølge forskere ved Washington University School of Medicine spiller luftforurening også en betydelig rolle.

I deres nye forskningsstudium estimerer de, at luftforurening medvirkede til 3,2 millioner nye tilfælde af diabetes globalt i 2016.

Det svarer til cirka 14 procent af alle nye tilfælde af diabetes det år - eller cirka hvert syvende tilfælde.

- Vores forskning viser en signifikant sammenhæng mellem luftforurening og diabetes globalt, siger Ziyad Al-Aly, som har ledet forskningsstudiet.

Han siger videre, at studiet, der er udgivet i tidsskriftet Lancet Planetary Health, viser, at risikoen for at få diabetes stiger selv ved lave niveauer af luftforurening.

