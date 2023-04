Amerikansk general: Ukraine vil få våben i tide til offensiv

Ukraine vil få de nødvendige våben i tide til en kommende modoffensiv mod de russiske styrker.

Sådan lyder det fra Christopher Cavoli, som er Nato-general og chef for USA's europæiske kommando.

Det skriver Reuters.

- Jeg er meget sikker på, at vi har leveret det materiale, som de har brug for. Vi vil fortsat holde forsyningslinjerne åbne for at støtte op om deres operationer, siger Cavoli i USA's kongres onsdag.

Samtidig nævner han, at mere end 98 procent af de kampkøretøjer, der blev lovet til Ukraine, allerede er blevet leveret.

Det er uklart, om Ukraines bebudede forårsoffensiv er begyndt.

Men de seneste dage har der været flere tegn på, at den er forestående.

Blandt andet har ukrainske styrker tilsyneladende krydset Dnipro-floden syd for storbyen Kherson og etableret sig på russisk besat territorium.

Det vurderer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) på baggrund af geolokaliserede billeder. De blev offentliggjort af russiske militærbloggere.

Geolokalisering handler om at følge spor i billeder eller videoer for at se, hvor billederne er taget, eller videoerne er filmet.

Mandag blev havnebyen Sevastopol på den annekterede halvø Krim desuden mål for et droneangreb, som blev afværget.

Sådan lød det i hvert fald fra Mikhail Rasvosjajev, prorussisk guvernør for Sevastopol, på Telegram.

/ritzau/