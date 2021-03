Amerikansk hjælpepakke kan løfte dansk bnp med 10 milliarder

En hjælpepakke er blevet vedtaget i USA, og den vil få stor betydning for dansk økonomi, siger cheføkonom.

En coronahjælpepakke til amerikanerne på 1900 milliarder dollar er onsdag aften blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus i Washington D.C.

Hjælpepakken kommer som en kærkommen hjælp til dansk økonomi med sin positive påvirkning, vurderer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Ser vi mod de hjemlige himmelstrøg, så er der udsigt til, at den amerikanske hjælpepakke alene vil løfte det danske bnp (bruttonationalprodukt, red.) i omegnen af omkring ti milliarder kroner, siger Tore Stramer.

Danmarks havde i 2020 et bnp på cirka 2304 milliarder kroner.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Ifølge cheføkonomen vil pakken også sæt skub i øget dansk eksport til USA.

- Fordi hjælpepakken er så gigantisk stor, så vil den også kunne mærkes i Danmark i form af øget eksport.

- Og et forsigtigt skøn vil være, at vi herhjemme vil se skabelsen af omkring titusind job primært i eksportsektoren, så det er altså en hjælpepakke, som også vil gøre en stor forskel for dansk økonomi.

Coronahjælpepakken er en af de største hjælpepakker, der er blevet vedtaget i USA siden Anden Verdenskrig. Den danske eksportsektor består af salg af flere forskellige produkter, oplyser Tore Stramer.

- Det er blandt andet medicinsk udstyr - for eksempel høreapparater - og vi sælger også fødevare i et stort omfang.

- Og den her hjælpepakke kan virkelig gøre en forskel i den henseende, for når det amerikanske forbrug stiger med pakken, vil det brede sig som ringe i vandet i USA, Danmark og resten af verden. Så den gør altså en forskel.

Ifølge Tore Stramer er den forventede bnp-vækst for dansk økonomi i 2021 på 3 til 3,5 procent. Men det tal skal opjusteres, mener Tore Stramer.

- At pakken bliver vedtaget er jo noget nyt, så det er ikke noget, som man har kunnet regne på.

- Men prognoserne for dansk økonomi vil blive opjusteret i den kommende tid. Både dem fra Finansministeriet, Det Økonomiske Råd og Nationalbanken som følge af godkendelsen af coronahjælpepakken, siger han.

