Amerikansk inflation aftager mindre end ventet

Forud for møde i USA's centralbank bremser de amerikanske prisstigninger ikke lige så hårdt op som ventet.

Også i USA har forbrugerne i 2022 været ramt af højere priser. I august lå de amerikanske priser 8,3 procent højere end i august sidste år.

Det viser tal tirsdag fra en styrelse under det amerikanske beskæftigelsesministerium.

Dermed er prisstigningerne aftagende. I juli lå priserne 8,5 procent højere end samme måned året før.

Det var dog på forhånd ventet, at prisstigningerne ville aftage.

Faktisk var det ventet, at stigningerne ville aftage endnu mere, end det viste sig at være tilfældet, og at inflationen ville lande på 8,1 procent.

Samtidig tyder meget på, at prisstigningerne har bredt ud gennem det amerikanske samfund.

Nogle økonomer ser på prisudviklingen fraregnet fødevare- og energipriser for at få en fornemmelse af, hvor bredt prisstigningerne har sat sig. Det kaldes kerneinflation.

I august tiltog kerneinflationen i USA. Så selv om de samlede prisstigninger stadig er drevet af højere energi- og fødevarepriser, så har det også spredt sig til store dele af resten af økonomien.

Det kan eksempelvis være i forhold til boligudgifter, bilpriser eller varer som computere og kaffemaskiner.

- Det betyder, at der fortsat er et stort inflationspres i USA og samtidig viser det, at inflationen breder sig rundt i økonomien, så det ikke længere kun er på tankstationen, men også mange andre steder, at priserne stiger, skriver Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, i en analyse.

August-tallene for prisudviklingen kommer forud for et rentemøde i den amerikanske centralbank i næste uge.

Her er det ventet, at centralbanken vil hæve renten - men der er tvivl om med hvor meget.

Alene forventningen om, at den amerikanske centralbank vil hæve renten, påvirker de øvrige rentemarkeder. Og dermed kan bølgeskvulp i amerikansk økonomi hurtigt nå danske kyster, forklarer Søren Kristensen.

- Derfor er det soleklart, at den høje inflation og stigningen i kerneinflationen vil bekymre direktørerne i Fed, som nu vil hælde til flere store renteforhøjelser, skriver han i sin analyse.

- Det kan også aflæses på de finansielle markeder, hvor renterne stiger gevaldigt, mens aktiekurserne lider. Det kan forværre den modvind, som de danske boligejere i øjeblikket bliver ramt af.

Højere renter fra den amerikanske centralbank betyder, at amerikanske obligationer kan blive mere attraktive.

Det kan betyde, at investorer vælger dem til frem for alternativerne - herunder danske obligationer. Derfor kan det også få betydning for renterne i Danmark på eksempelvis boliglån.

/ritzau/