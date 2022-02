Ukraine-krigen har skabt et nyt sammenhold og vist, at USA har fundet en middelvej som troværdig, men tilbageholdende verdensleder, siger den amerikanske koldkrigshistoriker Timothy Naftali

Amerikansk koldkrigshistoriker: Vestens sammenhold er et signal til alle despoter

Efter Ruslands invasion af Ukraine torsdag forudså den amerikanske præsident, Joe Biden, at hans russiske modpart, Vladimir Putin, ville "teste Vesten for at se, om vi står sammen".