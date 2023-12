Amerikansk mand er erklæret uskyldig efter 48 år bag tremmer

En dommer i Oklahoma har renset en mand, der har tilbragt næsten 50 år i fængsel dømt for drab.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP, der også skriver, at han er den indsatte, der har siddet i fængsel i længst tid, som er blevet kendt uskyldig.

71-årige Glynn Simmons blev løsladt i juli, efter at anklagere erklærede sig enige i, at nogle af hovedbeviserne i sagen ikke var blevet udleveret til hans forsvarsadvokater.

Og tirsdag kom retten frem til, at den 71-årige er uskyldig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Retten finder på baggrund af klart og overbevisende bevismateriale, at den forbrydelse, som Hr. Simmons er dømt og fængslet for, ikke blev begået af Hr. Simmons, lyder det i kendelsen fra Amy Palumbo, distriktsdommer i Oklahoma County.

Simmons tilbragte 48 år, 1 måned og 18 dage i fængsel.

Glynn Simmons siger, at han føler, at han har fået oprejsning efter tiden i fængsel, der startede med, at han var blevet dømt til døden.

Han kalder sagen en lektion i robusthed og vedholdenhed.

Simmons har erklæret sig ikkeskyldig hele vejen igennem. Han siger, at han var i delstaten Louisiana, da mordet på Carolyn Sue Rogers fandt sted i en spiritusforretning i byen Edmond i Oklahoma i 1974.

Den 71-årige og hans medtiltalte, Don Roberts, blev begge dømt til døden i 1975 for mordet. Deres domme blev reduceret til fængsel på livstid i 1977.

Roberts blev prøveløsladt i 2008.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det blev i juli besluttet, at der skulle være en ny retssag. Det skete, da det kom frem, at anklagerne lod være med at fremlægge nogle af sagens beviser. Blandt dem var en politirapport, der viste, at øjenvidner kan have identificeret andre mistænkte i sagen.

Kendelsen giver Simmons krav på 175.000 dollar i erstatning fra delstaten. Det svarer til omkring 1,9 millioner kroner.

Han kan også sagsøge Oklahoma City og de myndigheder, der var involveret i Simmons' anholdelse og dom.

Den kompensation kan det dog tage årevis at få. Glynn Simmons' forsvarsadvokat, Joe Norwood, siger, at Simmons i øjeblikket lever af donationer.

Desuden gennemgår han behandling for en kræftsygdom, der blev opdaget, efter at han blev løsladt fra fængslet.

/ritzau/