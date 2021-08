Amerikansk mand sigtet for bombetrussel i Washington

En 51-årig mand er fredag blevet sigtet for at true med at have et masseødelæggelsesvåben og for at forsøge at bruge en bombe tæt på Kongressen i Washington D.C.

Manden, der kommer fra North Carolina, blev anholdt torsdag, da han fortalte en betjent, at han havde en bombe. Derefter holdt han et objekt, der lignede en detonator, i hånden.

Herefter rykkede et stort antal udrykningskøretøjer ud til stedet, der blev tilkaldt bombeeksperter, og forbundspolitiet, FBI, kom.

Politiet har angiveligt fundet materialer, der muligvis kan bruges til at fremstille bomber. Der var dog ingen bomber i mandens køretøj.

Dommeren har bedt om en mentalvurdering af den 51-årige, der fortalte, at han havde svært ved at forstå anholdelsens omstændigheder, da han ikke havde taget medicin for sit blodtryk og sit hoved.

Manden fortalte desuden, at hans kone agerer værge i forhold til hans sundhedsproblemer, og at han ikke kender navnet på sin medicin.

Den 51-årige havde forinden optrinnet torsdag lagt videoer på Facebook, hvor han siger, at han "er klar til at dø for sagen".

Facebook suspenderede senere hans konto og fjernede videoen.

Politiet siger, at der indtil videre ikke er nogen beviser, der tyder på, at andre end den 51-årige er involveret i torsdagens hændelse.

Få dage inden hændelsen havde en lokal politimand i North Carolina kontaktet FBI for at advare om manden.

Det skete på baggrund af en anmeldelse fra en slægtning til den 51-årige, der udtrykte bekymring over, at manden havde "udtrykt stærk kritik mod regeringen" og ville rejse til Washington D.C. "for at udføre voldshandlinger".

Mandens ekskone sagde i et interview torsdag, at hun blev skilt med ham for mere end otte år siden, og at han har flere psykiske sygdomme.

