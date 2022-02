Amerikansk medie fremhæver dansk film som stærkt oscarbud

Når nomineringerne til dette års oscaruddeling afsløres tirsdag eftermiddag dansk tid, ligger det danske bud på en nominering i kategorien Bedste Internationale Film lunt i svinget.

Den danske film "Flugt" af instruktør Jonas Poher Rasmussen bliver således fremhævet som et solidt bud med "stærk opbakning".

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Filmen er i forvejen blevet udpeget til et snævert felt bestående af i alt 15 film, som har mulighed for at blive nomineret i kategorien.

Tirsdag klokken 14.18 vil det så blive afsløret ved en ceremoni, om filmen også klarer cuttet til de egentlige nomineringer op til showet den 27. marts.

Sidste år modtog Thomas Vinterbergs film "Druk" en af de gyldne og eftertragtede oscarstatuetter for Bedste Internationale Film.

Året før var det "Parasite", der løb med prisen. Den koreanske film modtog også som den første ikke-engelsksproget film hovedprisen for Bedste Film.

I år vurderes det ifølge AP, at ingen af de internationale film har den samme brede opbakning, som "Parasite" havde.

Dog nævnes den japanske film "Drive My Car" som en stærk kandidat, da den både kan blive nomineret til Bedste Film, Bedste Internationale Film, Bedste Instruktør og Bedste Manuskript.

Ud over "Flugt" og "Drive My Car" fremhæves det spanske drama "Parallel Mothers", den iranske film "A Hero", den norske film "Verdens værste menneske" og den italienske film "The Hand of God" som gode bud på nomineringer i kategorien Bedste Internationale Film.

"Flugt" er tidligere blevet hædret med priser. Den har blandt andet modtaget to priser ved European Film Awards i Berlin og Nordisk Råds filmpris.

Den kan desuden blive nomineret til en oscarstatuette for Bedste Dokumentar og Bedste Animationsfilm.

