Amerikansk militær: Civile fly kan nu flyve fra Kabul

Lufthavnen i Kabul i Afghanistan er sikret, og nogle civile fly kan flyve ind og ud af lufthavnen.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Det skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag eftermiddag dansk tid.

Lufthavnen blev lukket mandag omkring klokken 20 lokal tid. Det skyldtes, at hundredvis af civile i løbet af dagen indtog landingsbanen i et desperat forsøg på at blive evakueret.

Ifølge generalmajor i det amerikanske forsvar William Taylor vil USA have omkring 4000 amerikanske soldater i landet, inden tirsdagen er omme.

Indtil videre har der ingen voldelige sammenstød været med Taliban, lyder det videre.

Mellem 500 og 600 afghanske soldater hjælper med at opretholde sikkerheden i lufthavnen, oplyser han.

Det fremgår desuden, at målet er, at et fly forlader Kabul i timen.

Sent mandag lokal tid genoptog det amerikanske militær evakueringsarbejdet i lufthavnen.

Mandag aften kunne et dansk evakueringsfly heller ikke lande i Kabuls lufthavn, fordi situationen var for kaotisk.

Tidligere tirsdag fortalte den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, at "situationen i lufthavnen er ved at blive stabiliseret".

/ritzau/