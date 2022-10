Amerikansk militær dræbte IS-leder i Syrien

Helikopterangreb var den seneste mission i USA's bestræbelser på at nedkæmpe jihadister i Syrien.

Amerikanske styrker dræbte et "højtstående" medlem af Islamisk Stat ved et angreb i Syrien torsdag før daggry.

Det oplyser USA's militære centrale kommando ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Operationen var den seneste mission i amerikanernes bestræbelser på at nedkæmpe jihadister i det nordøstlige Syrien, hvorfra jihadister stadig foretager angreb på mål i Syrien og i Irak.

- Ved et helikopterangreb før daggry mod et mål i en regeringskontrolleret landsby i det nordøstlige Syrien blev Wahid al-Shammri fra Islamisk Stat dræbt, oplyser det amerikanske militær, som siger, at den dræbte varetog funktioner med smugling af våben og krigere.

- En af Shammris partnere blev såret, og to andre blev tilbageholdt af amerikanske soldater, hedder det.

Ingen amerikanske soldater blev såret eller dræbt ved operationen, og ingen civile kom noget til, oplyser den amerikanske centrale kommando.

Syrisk stats-tv har tidligere reporteret, at en amerikanskledet operation med flere helikoptere havde efterladt en person død og flere andre var taget til fange i et regeringskontrolleret område i det nordøstlige Syrien. Området er hovedsageligt kurdisk kontrolleret.

Landsbyen Muluk Saray, som var målet, ligger 17 kilometer syd for byen Qamishli, der er på kurdiske hænder.

Torsdagens operation er den første af den slags luftbårne operationer, der er blevet foretaget på regeringskontrolleret område siden konflikten i Syrien startede i 2011. Det oplyser Syrian Observatory for Human Rights.

En lokal indbygger fortæller til AFP, hvad der skete under operationen.

- De brugte højtalere til bede indbyggere blive indendørs, siger indbyggeren, der er anonym af sikkerhedsmæssige årsager, til nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/