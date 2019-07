Amerikansk milliardær er anholdt for menneskehandel

Den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein er anklaget for menneskehandel tilbage i 00'erne.

Den amerikanske milliardær og finansmand Jeffrey Epstein er blevet anholdt for menneskehandel med henblik på prostitution.

Den ulovlige menneskehandel skulle have foregået tilbage i 00'erne, skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af oplysninger fra to anonyme embedsmænd.

Epstein skal for retten i en forbundsdomstol på Manhatten mandag.

I 2008 erklærede Epstein sig skyldig i rufferi, hvor en af personerne var under 18 år. Epstein blev idømt 13 måneders fængsel og skulle indgå et finansielt forlig med flere af sine ofre.

Samtidig blev Epstein registreret som sexforbryder.

Forliget blev kritiseret flere steder fra, skriver det amerikanske medie The New York Times.

Jeffrey Epstein er tidligere kapitalforvalter og har tidligere været gode venner med Bill Clinton og præsident Donald Trump.

Epstein blev ifølge det amerikanske medie CBS Miami anholdt i Teteboro Lufthavn i New Jersey, da han landede med sit privatfly fra Paris.

Den amerikanske statsadvokat har ikke villet udtale sig om sagen, skriver The New York Times.

Epsteins forsvarsadvokater har heller ikke udtalt sig.

Epstein er tidligere blevet beskyldt for at have betalt piger ned til 14 år for at give ham massage, der ledte til oralsex eller voldtægt, skriver The New York Times.

