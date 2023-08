To tilfælde af ny undervariant af omikron er fundet i Danmark

Det amerikanske Center for Sygdomskontrol (CDC) undersøger en ny art af den virus, der forårsager covid-19, og som blandt andet er registreret i Danmark.

Det skriver CDC på X, tidligere kendt som Twitter.

Den er blevet navngivet BA. 2.86, og den er blevet registreret i USA, Danmark og Israel.

- CDC indsamler information og vil dele mere om denne art, mens vi lærer mere, lyder det på X.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag skrev Statens Serum Institut (SSI) på X, at der er fundet en ny undervariant af covid-19 i Danmark, og at den var set hos en person i Israel og to i Danmark.

- Der er ingen indikation på, at den nye variant giver alvorlig sygdom, skriver SSI på X.

Torsdag skrev SSI på X, at man nu dyrker virusset.

- Hvis det lykkes, vil vi udføre yderligere laboratoriekarakterisering i samarbejde med partnere i laboratorienetværket Durable.

- Vi indsamler information om de to cases og følger udviklingen blandt danske sekventerede prøver tæt.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har torsdag klassificeret varianten som en "variant under overvågning". Det fremgår af organisationens hjemmeside.

Artiklen fortsætter under annoncen

WHO oplyser, at der kun er tre sekvenser af virusset, der er tilgængelige.

Varianten blev ifølge WHO første gang registreret 24. juli.

Det amerikanske medie CBS News skriver torsdag, at den nye variant kun er registreret i fire tilfælde på verdensplan.

Det første amerikanske tilfælde af BA. 2.86 blev opdaget af et laboratorie på University of Michigan, skriver det amerikanske medie.

Det vides ikke, om det er fundet hos en patient på et hospital eller fra en anden kilde.

/ritzau/