Amerikansk myndighed undersøger flyhændelse med voldsom turbulens

Rådet for National Transportsikkerhed i USA åbner en undersøgelse af en hændelse, hvor syv flypassagerer kom til skade under kraftig turbulens.

Hændelsen skete mandag på et fly opereret af selskabet JetBlue.

Flyet var på vej fra Guayaquil i Ecuador til Fort Lauderdale i den amerikanske delstat Florida.

I nærheden af Jamaica opstod der turbulens, som altså var så voldsom, at flere personer kom til skade.

I alt otte personer blev bragt på hospitalet, efter at flyet var landet. Foruden de syv passagerer var et besætningsmedlem kommet til skade.

Rådet for National Transportsikkerhed er et uafhængigt organ, som har til opgave at undersøge trafikrelaterede ulykker.

/ritzau/Reuters