Amerikansk par er blandt dræbte kristne missionærer i Haiti

Et amerikansk par er blandt tre kristne missionærer, som torsdag aften blev skudt og dræbt i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Det skriver flere amerikanske medier samt de omkomnes lokale kristne organisation i Haiti natten til lørdag dansk tid.

Organisationen identificerer to af ofrene, parret, som Davy og Natalie Lloyd. Amerikanske medier har identificeret Jude Montis som det tredje offer.

- Davy, Natalie og Jude blev skudt og dræbt af en bande omkring klokken 21, skriver organisationen, Missions in Haiti, på sin facebookside.

Medlem af det delstatslige Repræsentanternes Hus i Missouri i USA Ben Baker har i et opslag på Facebook oplyst, at Natalie og Davy Lloyd var henholdsvis hans datter og svigersøn.

En talsperson for politiet i Haiti oplyser, at drabene skete, da en række bandemedlemmer trængte ind i det hus, ofrene opholdt sig i.

Bandemedlemmerne udplyndrede først huset og dræbte derefter missionærerne.

En efterforskning af hændelsen er nu undervejs.

Bandeurolighederne begyndte at hærge i Haiti i februar. Især Port-au-Prince har været hårdt ramt, hvor tusinder er blevet drevet på flugt, og sundhedsvæsenet har været presset i bund.

Urolighederne har fået USA og flere EU-lande til at evakuere diplomater og andre statsborgere fra den caribiske østat.

Ifølge en FN-rapport er 2500 mennesker blevet dræbt eller såret som følge af urolighederne.

Mindst 590 af dem er blevet dræbt i politiaktioner, fremgår det i rapporten. Dertil er 438 mennesker blevet kidnappet i regionen omkring Port-au-Prince.

Kenya lovede sidste år at sende 1000 politibetjente til Haiti for at hjælpe med at dæmpe den omfattende bandevold.

Planerne er dog blevet sat i bero, efter at Ariel Henry tidligere på året trådte af som premierminister for Haiti.

Det Hvide Hus har i forbindelse med drabene opfordret Kenya til øjeblikkeligt at sende betjentene til Haiti.

/ritzau/AFP