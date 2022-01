Amerikansk politi leder for femte dag efter savnet EU-udsending

Amerikansk politi leder for femte dag i træk efter en embedskvinde for EU, der torsdag i sidste uge forsvandt i nærheden af en kanal lige uden for Washington D.C.

Det oplyser en talsperson fra politiet mandag.

Den 54-årige kvinde ved navn Sibylle Zitko er født i Tyskland. Hun har i årevis arbejdet som juridisk rådgiver for EU's delegation til USA i Washington D.C.

Sibylle Zitko blev sidst set 6. januar klokken 8 om morgenen. Det oplyser politiet på Facebook, hvor det samtidig beder offentligheden om hjælp til at finde hende.

Tyskeren forsvandt i Bethesda, Maryland, hvor hun bor. Området ligger cirka 11 kilometer uden for centrum af hovedstaden. Da hun sidst blev set, befandt hun sig i en sort Volkswagen SUV i nærheden af en sluse ved en lokal kanal.

Området langs kanalen er populært blandt lokale cyklister og løbere med stier på begge sider.

En embedsmand fra EU's delegation i Washington siger mandag, at man er opmærksom på situationen, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Sibylle Zitko har arbejdet for EU's delegation i Washington D.C. i over 25 år. Hendes arbejde består blandt andet i at give juridisk rådgivning på handels- og konkurrenceområdet.

Tyskeren har jævnligt repræsenteret EU-Kommissionen i toldsager bragt op ved USA's internationale handelskommission.

En talsmand for Tysklands ambassade i USA oplyser, at ambassaden er i kontakt med amerikansk politi omkring sagen.

/ritzau/Reuters