Amerikansk præst kan være tæt på at blive løsladt i Tyrkiet

Andrew Brunson sidder fængslet i Tyrkiet under anklager om at have været involveret i et militærkup i 2016.

Efter at have siddet fængslet i Tyrkiet i to år kan den amerikanske præst Andrew Brunson være tæt på at blive løsladt.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP. Mediet har talt med en anonym kilde, der er involveret i forhandlingerne om Brunson.

Brunson blev fængslet i Tyrkiet i oktober 2016. Han er beskyldt for at have støttet folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i sommeren 2016.

Den 50-årige præst fra North Carolina deltager i en høring i Tyrkiet fredag.

Det er i forbindelse med den høring, at en mulig aftale om en løsladelse kan falde på plads, oplyser AP's kilde.

Heather Nauert, der er talsmand i USA's udenrigsministerium, siger, at hun håber, at Brunson snart går fri. Hun understreger dog, at hun ikke har kendskab til nogen aftale om præstens løsladelse.

Onsdag sagde udenrigsminister Mike Pompeo, at han er fortrøstningsfuld.

- Jeg er optimistisk, i forhold til at Brunson og hans kone kan vende tilbage til USA. Det er det rigtige at gøre (for Tyrkiet, red.), det er den menneskelige ting at gøre for Tyrkiet, lød det fra Pompeo.

/ritzau/