Amerikansk rapper mister livet efter knivstik på festival

Festivalen "Once Upon a Time" måtte standses i weekenden, da et skænderi backstage mundede ud i knivstik.

Den amerikanske rapper Drakeo the Ruler er død, efter at han blev stukket med kniv på en festival i Los Angeles i weekenden. Han blev 28 år.

Det bekræfter rapperens advokat ifølge nyhedsbureauet dpa.

Knivstikket skete lørdag aften lokal tid, hvor Drakeo the Ruler med det borgerlige navn Darrell Caldwell skulle optræde på festivalen "Once Upon a Time" i den californiske millionby.

Men Drakeo the Ruler kom aldrig på scenen, da et skænderi backstage mellem flere personer angiveligt mundede ud i knivstik. Det skriver avisen Los Angeles Times

Rapperen døde søndag lokal tid af sine kvæstelser på hospitalet.

Der er ikke foretaget nogen anholdelser i forbindelse med hændelsen.

- Politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her, siger Luis García, talsmand for politiet, til Los Angeles Times.

Kort efter knivstikket blev resten af festivalen aflyst. Det svarede dog blot til, at festivalen blev aflyst en time før tid.

Den amerikanske rapper Snoop Dogg skulle have optrådt som en af de sidste navne.

- Jeg sender mine tanker til Drakeo the Rulers familie og kære, skriver Snoop Dogg i en erklæring.

Ud over Drakeo the Ruler og Snoop Dogg var navne som 50 Cent, Ice Cube og Cypress Hill på plakaten under endagsfestivalen.

Drakeo the Ruler begyndte sin karriere i begyndelsen af 2010'erne. Tidligere i år lavede han sangen "Talk to me" med verdensstjernen Drake.

Drakeo the Ruler har tidligere siddet inde for våbenbesiddelse, og han har været tiltalt og siden frifundet for drabsforsøg. Han blev løsladt fra fængslet i november sidste år.

- Vi tilbragte de to hårdeste år sammen, hvor vi kæmpede for hans frihed, før han blev en fri mand for lidt over et år siden. Vi blev venner og siden brødre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme igennem det her, udtaler rapperens advokat i en erklæring ifølge dpa.

Politiet blev alarmeret om knivstikket på rapperen lørdag klokken 20.40 lokal tid.

/ritzau/