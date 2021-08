Amerikansk rigmand fra kendt tv-serie afviser drab på veninde

Den drabssigtede amerikanske multimillionær Robert Durst afviste mandag i retten at have dræbt sin veninde gennem mange år Susan Berman.

Det skete ved et retsmøde i højesteretten i Los Angeles, hvor Durst tog det usædvanlige skridt at afgive vidneforklaring som en del af sit eget forsvar.

78-årige Robert Durst fremstod og lød i retten markant anderledes, end han gjorde i 2015, da han som hovedperson i HBO-dokumentarserien "The Jinx" tilsyneladende tilstod flere drab, mens han blev optaget.

Det skyldtes blandt andet, at Durst under vidneafhøringen sad i en kørestol iklædt en fængselsdragt, mens han talte med en stemme, der var tydeligt svækket efter en operation for kræft i spiserøret.

Forsvarsadvokat Dick DeGuerin spurgte undervejs sin klient direkte, om han i sin tid slog Susan Berman ihjel.

- Nej, lød det korte svar fra Robert Durst, der også afviste ethvert kendskab til, hvem der ellers kunne stå bag.

Robert Durst, der er barnebarn af en ejendomsmogul i New York, er tiltalt for at have skudt og dræbt Susan Berman i år 2000.

Durst beskyldes for at slå sin veninde ihjel på grund af frygt for, hvad hun vidste om hans ekskones forsvinden to årtier tidligere.

Ekskonen formodes også at være blevet dræbt, men sagen er aldrig blevet opklaret.

Susan Berman blev fundet dræbt i sit hjem i Beverly Hills, få måneder efter at politiet i New York genåbnede sagen om Robert Dursts ekskones forsvinden.

Det er sjældent, at tiltalte i retssager i USA vidner som en del af deres eget forsvar, som Robert Durst gjorde det mandag, fordi det giver anklagerne muligheden for at krydsforhøre dem.

Men Dursts advokater, der har forsøgt at få droppet sagen på grund af deres klients sløje helbred, er tilsyneladende ude på at vise juryen, hvor skrøbelig han er.

Robert Durst risikerer fængsel på livstid, hvis han bliver dømt.

Retssagen begyndte allerede i 2020, men blev udsat et år på grund af coronapandemien.

/ritzau/Reuters