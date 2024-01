Amerikansk rumfartøj på månemission brænder op i atmosfæren

Et amerikansk rumfartøj, der blev opsendt i sidste uge med henblik på at lande på Månen, er fredag brændt op i atmosfæren over Stillehavet, efter vitale funktioner om bord svigtede.

Det oplyser det private selskab, Astrobotic, der har samarbejdet med Nasa om opsendelsen.

Samtidig med, at det amerikanske forsøge slår fejl, ventes Japan fredag for første gang at lande en rumsonde på Månen.

Landingsfartøjet "Peregrine" blev opsendt 8. januar. Det skulle markerer et nyt samarbejde mellem den amerikanske rumadministration og private industrier. Et samarbejde, der skal mindske de amerikanske skatteborgeres andel i en fremtidig måneøkonomi.

Men rumfartøjet blev ramt af en eksplosion, kort efter det blev adskilt fra dets løfteraket. Det betød, at der lækkede brændstof, og at fartøjets ydre skal havde lidt skade. Dermed blev det umuligt at nå frem til Månen og gennemføre missionen.

Astrobotic skriver på X - det tidligere Twitter - at det mistede kontakten med rumskibet kort før klokken 22.000 torsdag aften dansk tid. Herefter brændte det op i Jordens atmosfære over det sydlige Stillehav. Ifølge selskabet var det en kontrolleret destruktion.

Fredag klokken 16 ventes et lille japansk rumfartøj "Moon Sniper" at påbegynde nedstigningen til Månen. 20 minutter senere vil det lande ifølge planen.

Hvis det sker med held, så vil Japan blive det femte land efter USA, Rusland, Kina og Indien til at lande på Månen.

Det japanske landingsfartøj er udstyret med en minirover, der er udviklet af den delvist japanske legetøjsproducent Transformer. Det skal deltage i flere videnskabelige projekter. Blandet andet om der findes vand på Månen.

Det vil, hvis det lykkes, kunne genoprette Japans ry i Rummet efter to mislykkede forsøg på at nå til Månen.

/ritzau/AFP