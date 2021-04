Amerikansk skib affyrer skud efter tæt møde med iranske skibe

Det amerikanske flådeskib "Firebolt" affyrede mandag advarselsskud i Golfen, da iranske skibe kom for tæt på.

Et amerikansk militærskib affyrede mandag advarselsskud, da tre skibe fra Irans Revolutionsgarde kom for tæt på det og et andet amerikansk patruljefartøj i Golfen.

Det oplyser USA's militær tirsdag.

Sådanne hændelser er forekommet i ny og næ i løbet af de sidste fem år, omend der har været relativt stille det seneste år.

Ifølge amerikanske embedsmænd er det for tidligt at spå om de iranske styrkers motiv. Dog påpeger embedsmændene, at det ofte er lokale ledere snarere end højtstående iranske ledere, som står bag.

- Den amerikanske besætning udstedte adskillige advarsler over radioen og andre enheder, men IRGCN-skibene fortsatte deres nærgående manøvre, udtaler det amerikanske militær i en erklæring.

IRGCN henviser til Irans Revolutionsgardes flåde.

- Besætningen på "Firebolt" affyrede derefter advarselsskud, og IRGCN-skibene bevægede sig væk i en sikker afstand fra de amerikanske skibe, står der videre i erklæringen.

Under hændelsen nåede et af de iranske skibe inden for en rækkevidde af 62 meter fra de amerikanske skibe.

Hændelsen fandt sted mandag i internationalt farvand i den nordlige del af Golfen.

/ritzau/Reuters