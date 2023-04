Amerikansk teenager ringede på ved forkert dør og blev skudt

En mand fra Kansas City er mandag blevet sigtet for to forhold efter en skudepisode mod en teenager, der ringede på ved det forkerte hus, da han skulle hente sin tvillingbror.

16-årige Ralph Yarl, der er sort, blev skudt i hovedet og i armen torsdag aften. Han er siden blevet behandlet og udskrevet fra et hospital.

Yarl ringede ved en fejl på døren hos den 85-årige sigtede.

Hændelsen har ført til demonstrationer i to dage i Kansas City.

Demonstranter samledes ved den 85-åriges hus, hvor de har råbt slagord som "sorte liv er under angreb" og "stå op, kæmp tilbage", viser videoer på internettet.

- Intet barn skal leve i frygt for at blive skudt for at ringe på den forkerte dørklokke, har USA's vicepræsident, Kamala Harris, skrevet i et tweet.

Den 85-årige blev anholdt og var i politiets varetægt i 24 timer, hvorefter han blev løsladt.

/ritzau/Reuters