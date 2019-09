Amerikansk terrorliste krænker mistænktes rettigheder

19 muslimske amerikanske statsborgere får medhold i, at en terrordatabase under FBI er forfatningsstridig.

En regeringsdatabase med navne på personer identificeret som "kendte eller mistænkte terrorister" krænker de pågældende personers forfatningsmæssige rettigheder.

Det har en føderal dommer i den amerikanske delstat Virginia afgjort onsdag, skriver The New York Times.

I databasen, som FBI's center for terrorscreening vedligeholder, står over en million personer opført herunder adskillige tusinde amerikanske statsborgere.

Databasen giver blandt andet myndighederne mulighed for at nægte personer adgang om bord på fly og forhindre dem i at komme ind i USA.

Dommer Anthony Trengas afgørelse falder ud til fordel for 19 muslimske amerikanske statsborgere, der har anfægtet databasen.

/ritzau/Reuters