Amerikansk tilsyn beder Trump fyre rådgiveren Conway

USA's præsident, Donald Trump, bør fyre sin rådgiver Kellyanne Conway.

Sådan lyder det torsdag fra et tilsyn, der hører under USA's regering.

Det særlige tilsyn, Office of Special Counsel (OSC), mener, at Conway har overtrådt en særlig lov fra 1939, der gælder for ansatte i Det Hvide Hus.

Loven, der kaldes Hatch Act, forbyder personer, der tjener i Det Hvide Hus, fra at deltage i udvalgte politiske aktiviteter. Præsidenten, vicepræsidenten og andre højtstående embedsfolk er undtaget fra loven.

Conway skal dog have overtrådt loven ved gentagne gange at have ytret sig kritisk om Demokraternes præsidentkandidater.

- Set i lyset af at Conway har overtrådt loven flere gange og udvist ligegyldighed over for loven, anbefaler OSC, at hun bliver fjernet fra føderal tjeneste, hedder det i udtalelsen fra tilsynet.

Det Hvide Hus har affejet udmeldingen fra OSC og anmodet om, at opfordringen bliver trukket tilbage.

/ritzau/Reuters