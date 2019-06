Amerikansk topdiplomat rejser til Sudan for at mægle i strid

USA's viceudenrigsminister for Afrika vil forsøge at få parterne i Sudan tilbage til forhandlingsbordet.

USA's topdiplomat for Afrika, Tibor Nagy, vil i denne uge rejse til Sudan og opfordre de stridende parter til at forhandle.

Det sker, efter at samtaler mellem Sudans midlertidige militærråd og landets civile opposition kollapsede i sidste uge.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtalerne brød sammen, da sudanske sikkerhedsstyrker for godt en uge siden slog brutalt ned på demonstranter, der i næsten to måneder havde slået lejr uden for militærets hovedkvarter.

Tibor Nagy, der er USA's viceudenrigsminister med Afrika som ansvarsområde, vil yderligere drøfte en politisk løsning for Sudan under et besøg i Etiopien i denne uge.

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, har forsøgt at mægle mellem det sudanske militærråd og den civile protestbevægelse.

- Tibor Nagy vil opfordre til, at angreb på civile ophører, og at parterne samarbejder om at skabe et miljø, hvor det er muligt at genoptage forhandlingerne, udtaler USA's udenrigsministerium.

Efter Sudan og Etiopien vil Tibor Nagy rejse videre til Mozambique og Sydafrika.

Søndag blev fire mennesker dræbt i Sudan. Det skete på førstedagen af en større civil ulydighedsaktion, som oppositionen har indkaldt til.

Fagforeningen SPA har opfordret alle til at blive hjemme i protest mod sikkerhedsstyrkernes hårde fremfærd mod demonstranter.

SPA, som fra begyndelsen har stået i spidsen for de store protester, der endte med at vælte præsident Omar al-Bashir, håber at kunne lægge nyt pres på det midlertidige militærstyre med strejker og civil ulydighed.

Demonstranterne kræver, at der indsættes en civil overgangsregering i stedet for det militære styre.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Med søndagens fire dødsofre er i alt 118 mennesker blevet dræbt, siden sikkerhedsstyrkerne slog ned på demonstranterne uden for militærets hovedkvarter.

/ritzau/