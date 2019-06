Amerikansk topdiplomat rejser til Sudan for at mægle i strid

USA's viceudenrigsminister for Afrika vil forsøge at få parterne i Sudan tilbage til forhandlingsbordet.

USA's topdiplomat for Afrika, Tibor Nagy, vil i denne uge rejse til Sudan og opfordre de stridende parter til at forhandle.

Det sker, efter at samtaler mellem Sudans midlertidige militærråd og landets civile opposition kollapsede i sidste uge.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium.

Samtalerne brød sammen, da sudanske sikkerhedsstyrker for godt en uge siden slog brutalt ned på demonstranter, der i næsten to måneder havde slået lejr uden for militærets hovedkvarter.

Tibor Nagy, der er USA's viceudenrigsminister med Afrika som ansvarsområde, vil yderligere drøfte en politisk løsning for Sudan under et besøg i Etiopien i denne uge.

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, har forsøgt at mægle mellem det sudanske militærråd og den civile protestbevægelse.

- Tibor Nagy vil opfordre til, at angreb på civile ophører, og at parterne samarbejder om at skabe et miljø, hvor det er muligt at genoptage forhandlingerne, udtaler USA's udenrigsministerium.

Efter Sudan og Etiopien vil Tibor Nagy rejse videre til Mozambique og Sydafrika.

/ritzau/Reuters