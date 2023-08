Amerikansk toppolitiker stivner et halvt minut under pressetræf

Den republikanske mindretalsleder i USA's senat, Mitch McConnell, stivnede i mere end et halvt minut, da han under et pressetræf onsdag blev spurgt, om han stiller op til genvalg i 2026.

Umiddelbart efter blev han eskorteret væk. Det viser et tv-klip fra NBC News.

En talsperson for McConnell siger bagefter, at senatoren "følte sig momentant svimmel" under pressemødet. Det fandt sted i hans hjemstat Kentucky.

En af hans rådgivere fortæller, at den 81-årige politiker vil tale med en læge, inden han næste gang møder op ved et offentlig begivenhed.

Det sker lidt over en måned efter, at McConnell under et pressemøde frøs midt i en sætning og derefter stirrede ud i luften i over 20 sekunder.

Til sidst blev han ført væk, men vendte tilbage 12 minutter senere og sagde, at han havde det "fint". Han ville ikke kommentere episoden yderligere.

Tidligere på året faldt Mitch McConnell ved et middagsselskab og fik både en hjernerystelse og skader på nogle ribben.

Han blev indlagt og måtte igennem flere ugers genoptræning, inden han kunne vende tilbage til sine opgaver i Senatet.

Det har udløst spekulationer i de amerikanske medier, om McConnell mentalt er i stand til at sidde sin periode ud som senator, og om hans karriere som magtfuld politiker synger på sidste vers.

Første gang han blev valgt til senator var i 1984, og han er blevet genvalgt lige siden i den konservative hjemstat Kentucky.

Han har været leder for republikanerne i Kongressen siden 2007.

/ritzau/