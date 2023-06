Amerikansk trafikal hovedpulsåre kollapser efter brand

En del af en afgørende motorvej i Philadelphia på den amerikanske østkyst er kollapset, efter at en tankbil fyldt med benzin søndag brød i brand direkte under en vejbro.

Det oplyser lokale og nationale embedsmænd.

På billeder kan man se røg stige til vejrs fra murbrokkerne på den kollapsede sektion af I-95.

Det er den primære nord til syd motorvej fra Miami i delstaten Florida igennem Washington D.C. og New York helt op til den canadiske grænse i Maine.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's svar på Vejdirektoratet har meddelt, at man vil sende et hold til ulykkesstedet for at undersøge baggrunden for hændelsen.

Ifølge den amerikanske transportminister Pete Buttigieg vil lukningen af I-95 have "betydelige indvirkninger" for regionen i byen Philadelphia, der ligger i delstaten Pennsylvania.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen ifølge lokale embedsmænd.

/ritzau/Reuters