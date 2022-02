Amerikansk våbenmager indgår historisk forlig om skoleskyderi

For første gang bliver en våbenproducent i USA holdt ansvarlig ved at indgå forlig efter skoleskyderi.

Den amerikanske våbenproducent Remington Arms har indgået et forlig om ansvar med ni familier, der mistede pårørende ved et skoleskyderi i 2012.

Det viser retsdokumenter tirsdag.

De ni familier mistede fem voksne og fire børn i skoleskyderiet, der fandt sted på Sandy Hook-skolen i delstaten Connecticut.

Det er første gang, at en våbenproducent bliver holdt ansvarlig efter et skoleskyderi i USA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Våbenproducenten har indvilget i at betale 73 millioner dollar til de ni familier. Det oplyser advokater for familierne. Det svarer til cirka 478 millioner kroner eller godt 53 millioner kroner til hver af familierne.

I juli sidste år kom det frem, at Remington havde tilbudt at betale næsten 33 millioner dollar - cirka 216 millioner kroner - til de ni familier. Men det beløb er altså blevet mere end fordoblet i det endelige forlig.

20 elever og 6 voksne blev dræbt under skoleskyderiet i december 2012.

Gerningsmanden, Adam Lanza, brugte en riffel fra Remington Arms, da han skød sig vej ind på skolen, efter at han tidligere havde skuddræbt sin mor i hjemmet.

Til sidst dræbte den 20-årige gerningsmand sig selv. Dermed døde i alt 28 personer i forbindelse med hændelsen.

Ifølge søgsmålet har Remington skyld i skyderiet, på grund af måden som våbenmageren har markedsført det anvendte våben - en Remington Bushmaster AR15-riffel - som er "stærkt uegnet" for civile at bruge.

Den anvendte riffel er ifølge nyhedsbureauet AFP det våben, som oftest bruges i masseskyderier.

Ifølge sagsøgerne er riflen blevet markedsført på umoralsk og skruppelløs vis. Til civile er det blevet markedsført på baggrund af dets ydeevner i krig.

De ni familier indledte søgsmålet i 2014. De har brugt årevis ved domstolene i forsøget på at holde Remington ansvarlig, selv om amerikanske love beskytter våbenproducenter og -handlere fra civile søgsmål.

- De havde energien, drivkraften og motivationen til at gøre en ting. Det var at gøre, hvad end de kunne, så andre familier ikke behøver at gå igennem den smerte og det tab, som de har, siger Josh Koskoff, advokat for familierne.

Familierne har fundet vej rundt om de love, som beskytter våbenproducenterne, ved at lægge fokus på, at det er Remingtons markedsføring af våben, som har bidraget til massakren.

/ritzau/Reuters