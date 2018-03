Amerikansk våbenproducent bukker under for gæld

En milliardstor gæld knækker Remington, der har lidt under valget af våbenvenlige Donald Trump.

En gæld på over en milliard kroner får den ikoniske amerikanske våbenproducent Remington til at bukke under. Selskabet skal gennem en konkurs overgives til sine kreditorer.

Det skriver flere medier herunder nyhedsbureauet Reuters.

Selskabet har ifølge New York Times oparbejdet en gæld på 948 millioner dollar - svarende til 5,7 milliarder kroner. Konkursen udformes på en måde, så Remington ikke lukkes.

I stedet fører den nuværende ejer forretningen videre på vegne af kreditorerne, der får ejerskabet over Remington.

Konkursen er det seneste eksempel på problemerne for våbenbranchen i USA. På samme tid er debatten om våbenkontrol tilbage på forsiderne i USA efter et skoleskyderi i Florida i februar.

Aktieværdien af American Outdoors, der tidligere var kendt som Wesson Smith, er blevet mere end halveret siden sommeren 2017. Også Colt måtte sidste år bukke under for sin gæld.

Siden skoleskyderiet i byen Parkland i delstaten Florida har flere selskaber fjernet rabatter for medlemmer af våbenorganisationen National Rifle Association (NRA).

Organisationens medlemmer har mistet rabatter, når de skal flyve, leje bil eller leje et hotelværelse.

/ritzau/