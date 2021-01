Ny amerikansk vaccine er 66 procent effektiv mod virus

Vaccine fra Johnson & Johnson har vist sig at være mindre effektiv mod sydafrikansk mutation.

Vaccine, der er udviklet af Johnson Johnson, er 66 procent effektiv over for coronavirus.

Effekten er dog reduceret, når det gælder en særlig smitsom variant fra Sydafrika. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I test har vaccinen vist sig kun at have en effektivitet på 57 procent i Sydafrika, hvor mutationen har spredt sig over hele landet.

Mutationen har siden spredt sig til mindst 31 andre lande.

Johnson Johnson oplyser fredag, at selskabet planlægger at søge om nødgodkendelse i USA i næste uge.

Selskabet venter derefter at få en godkendelse i løbet af februar.

- Dette er en pandemi-vaccine, der kan gøre en forskel med en enkelt dosis, siger Paul Stoffels, der er chefforsker ved Johnson Johnson, ifølge The New York Times.

Han henviser til, at øvrige vacciner, der allerede er blevet godkendt, kræver to doser for at opnå den fulde beskyttelse mod coronavirus.

Det gælder vacciner fra både Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.

I USA såvel som i andre lande bekymrer spredningen af nye mutationer eksperter og sundhedsmyndigheder.

I USA peger eksperter på, at en stor del af alle nye smittetilfælde inden for et par måneder vil være med den sydafrikanske mutation.

Derfor er myndighederne nu i kapløb med tiden for at få vaccineret befolkningen, inden mutationerne spreder sig for meget.

- Hvis der nogensinde har været en grund til at vaccinere så mange folk så hurtigt som overhovedet muligt med de vacciner, vi har lige nu, så er det nu.

Sådan lyder det fredag fra Anthony Fauci, der er leder af USA's Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme og toprådgiver på sundhedsområdet i Det Hvide Hus, ifølge The New York Times.

- For jo færre mennesker, der bliver smittet, jo mindre er chancen for at give denne mutation en chance for at sprede sig, tilføjer han.

