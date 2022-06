Tre politibetjente i den amerikanske by Tempe er blevet hjemsendt, efter at de så til, mens en mand druknede.

Amerikanske betjente hjemsendes efter at have ladt mand drukne

Tre politibetjente i delstaten Arizona er blevet hjemsendt med løn, mens den lokale politistyrke efterforsker en hændelse, hvor en mand druknede for øjnene af betjentene.

Det skriver det amerikanske medie NPR.

Hændelsen fandt sted 28. maj i byen Tempe nær en flod, som løber gennem byen. Politiet var blevet tilkaldt i forbindelse med en anmeldelse af "forstyrrende opførsel". Her fandt de den 34-årige mand, som hed Sean Bickings, og hans partner.

Betjentene faldt i snak med Bickings, som ikke blev anholdt. Politistyrken har senere sagt, at Bickings var hjemløs, men holdt til i Tempe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens politiet søgte efter Bickings' navn i dets database over arrestordrer, gjorde den 34-årige dog pludselig et flugtforsøg.

Bickings kravlede ned ad en dige og gik i vandet, hvor han begyndte at svømme rundt i floden. Det kan ses på video, der er taget med et af de kameraer, som amerikanske betjente bærer på brystet.

Selve drukneulykken er ikke offentligt tilgængelig, men en transskribering fra byens myndigheder viser, at Bickings på et tidspunkt begynder at bede politiet om hjælp.

- Jeg er ved at drukne, siger den 34-årige mand.

En af betjentene instruerer Bickings i at svømme til en af den nærliggende bros pyloner, men det afviser Bickings at være i stand til. Betjenten lader prompte den svømmende Bickings vide, at han ikke har i sinde at springe i vandet efter ham.

Bickings beder ifølge transskriberingen igen om hjælp fra betjentene, inden han mister livet i floden.

- Jeg kan ikke røre ... Åh gud. Vær sød at hjælpe mig. Hjælp mig, lyder det fra Bickings.

Den lokale politistyrke efterforsker i øjeblikket hændelsen. Delstatens afdeling for offentlig sikkerhed holder opsyn med politiets efterforskning, mens en anden politienhed efterforsker politiets håndtering af sagen.

Det er mindst anden gang på kort tid, at politiet i USA får hård kritik.

Politistyrken i byen Uvalde i Texas undersøges i øjeblikket, efter at det kom frem, at betjente ventede uden for Robb Elementary School i omkring 45 minutter, mens en 18-årig gerningsmand skød og dræbte 19 elever og 2 lærere.

/ritzau/