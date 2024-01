Amerikanske delstater kæmper med særligt koldt vejr

Fredag har frostvejret fået greb om flere delstater i USA. Det giver udfordringer med trafik og transport og store mængder sne - herunder i delstaten Iowa.

Meteorologer har advaret om "farligt kold arktisk luft" og snestorme, som vil påvirke millioner af mennesker i den nordlige del af landet. Her ventes temperaturer at nå ned mod minus 40 grader.

Det kolde vejr skaber problemer for Det Republikanske Parti, som har fuld gang i valgkamp forud for primærvalg. Her skal partiet vælge præsidentkandidat til valget, der finder sted senere på året.

I Iowa er slutspurten for politikerne gået ind, inden stemmerne skal afgives mandag.

Ron DeSantis og Nikki Haley har begge måttet aflyse vælgerarrangementer.

- Vi vil sikre, at alle er i sikkerhed, har DeSantis udtalt til journalister i delstatens hovedstad Des Moines ifølge nyhedsbureauet AFP.

Snestorm vil blive efterfulgt at et "artisk udbrud" af "bitter kulde", forudser USA's nationale meteorologiske institut (NWS).

Yderligere snefald forventes også i Iowa, der kan se frem til snedække på op til 25 centimeter.

Flere biler sidder fast i snedriver omkring delstatshovedstaden. Den lokale enhed for vejhjælp har på sociale medier meldt ud, at der flere end 355 gange er blevet ydet assistance.

/ritzau/